Publicado 07/09/2024 23:40

Rio - Neste sábado (07), Paolla Oliveira esteve em Belém para participar de uma seletiva especial do samba-enredo da Acadêmicos do Grande Rio, que escolheu dois finalistas para representar a escola no próximo desfile. Cerca de cinco mil pessoas lotaram o Porto Futuro, local do evento, para ovacionar a atriz.

Paolla, conhecida por sua presença marcante no Carnaval carioca, demonstrou entusiasmo com a experiência: "Vim beber da fonte e estou completamente apaixonada por tudo o que vi nesses dias. Fui muito bem recebida pelas pessoas", afirmou. A Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, e a escola de samba já estão aquecendo os tamborins para o Carnaval 2025. Com o enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", a escola promete trazer a cultura do Pará para a Marquês de Sapucaí.

Além da seletiva, Paolla participou da cerimônia que oficializou Alane Dias como nova musa da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval 2025. Alane, ex-participante do BBB, falou sobre o novo desafio: “Fico muito honrada em ser musa de uma escola com tanta tradição justamente no ano em que a minha cultura vai ser celebrada. Sempre levo o Pará comigo, e agora estaremos na maior festa popular do planeta. Isso é muito significativo. Vou mostrar que sou do carimbó, mas também sou do samba”, disse.