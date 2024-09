Fábio Arruda morre aos 54 anos - reprodução Internet

Publicado 07/09/2024 22:12

Rio - A Polícia Civil de São Paulo confirmou, na tarde deste sábado (7), o falecimento do apresentador Fábio Arruda, aos 54 anos. Ele foi encontrado morto em sua residência, apenas três dias após ter realizado um procedimento de cateterismo.

Segundo o portal Leo Dias, fontes próximas ao apresentador relatam que câmeras de segurança registraram o momento em que Fábio Arruda se abaixou para pegar algo no frigobar, antes de cair no chão. “Ele foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da residência”, afirmou o relatório da polícia. A suspeita inicial é de infarto.

Fábio Arruda havia passado por um cateterismo três dias antes de ser encontrado morto. Após o procedimento, ele recebeu alta médica e voltou para casa. O apresentador não apresentou sinais aparentes de lesões corporais, e a ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial como morte natural.

A Polícia Civil de São Paulo continua a investigação, aguardando laudos médicos que possam confirmar a causa da morte. Conforme informado no relatório: “De ordem, informo Vossa Excelência, em complemento da mensagem anterior, que o referido apresentador faleceu em sua residência situada na Avenida [censurado], nesta Capital... Não foi constatado eventuais lesões corporais e o fato esta sendo registrada no 27º Distrito Policial como morte natural."