07/09/2024

Rio - Sem papas na língua, quando o assunto é sexualidade, Anitta revelou que está em um momento diferente de sua vida. "Já me diverti muito e fiz muitas coisas em minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu queria provar de tudo. Hoje, com 31, creio que a energia é algo muito especial e sagrado. Para que eu queira trocar energia com alguém, tenho que senti-la de verdade. Estou no momento mais de me guardar, de me privar, para algo mais que me toque por dentro".

A cantora, que anteriormente fazia declarações sobre suas experiências com sexo a três, orgias e trocas de casais, agora afirma que não se vê mais participando de relações desse tipo. Ela já esteve envolvida em um trisal com o surfista Pedro Scooby e a bailarina Ohana Lefundes, e também já compartilhou ter participado de uma suruba com um ex-namorado e outros casais. No entanto, hoje, sua visão sobre essas práticas mudou.



"Em trio (relacionamento a três), a comunicação é sempre demais. No sexo, a conexão de duas (pessoas) é melhor. Sexo é algo divertido, mas fazer amor, quando tem uma conexão com alguém, é algo muito distinto, e não há uma orgia com 50 pessoas que se compare", afirmou a cantora durante uma entrevista ao programa "El Gordo y La Flaca", do canal Univision, nos Estados Unidos.

Apesar da mudança de atitude, Anitta afirma não se arrepender das experiências passadas: "E não me arrependo que antes eu era louca, fazia de tudo. Creio que são fases da vida. Me diverti muito. E também, precisei fazer isso para me entender como ser humano livre. A gente sempre vê a sociedade tratar com naturalidade quando o homem faz esse tipo de coisa. Para mulheres, não. Então, sinto que foi uma fase da minha vida em que pude entender todos os tipos de vida que há."



A carioca frisa que sua nova fase envolve uma maior valorização da energia sexual e a busca por conexões significativas. "Hoje em dia, não me vejo fazendo nada mais nada assim. Eu gosto de valorizar essa troca de energia com alguém. Creio que energia sexual hoje em dia é muito poderosa para que eu compartilhe com alguém muito especial", finalizou Anitta.