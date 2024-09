Giovanna Lancellotti faz degustação para o casamento e brinca: ’Vou ter que fazer outro vestido’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/09/2024 10:52 | Atualizado 07/09/2024 10:53

Rio - Giovanna Lancelloti, de 31 anos, contou nas redes sociais, nesta sexta-feira (6), que fez a degustação de doces para a festa de casamento. A atriz, que está noiva de do empresário Gabriel David, de 27, brincou com a situação, dizendo que talvez precise fazer outro vestido de noiva.

"Noivas de plantão! Como foi a degustação de doces de vocês? Porque assim, acho que até o dia do casamento eu vou ter que fazer outro vestido. Comi tanto doce, tanto doce, que eu estou assim, meu Deus, passando até mal. Como é gostoso, né? Mas ao mesmo tempo, estou um pouco desesperada", falou a atriz, em tom descontraído.O casal tornou o namoro público em uma viagem ao Egito, em agosto de 2021. Em março deste ano, eles anunciaram o noivado no Instagram , exibindo o anel de compromisso. "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG".