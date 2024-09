De férias na Groenlândia, Galvão Bueno e Desireé Soares passeiam pelo Círculo Polar Ártico - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 09:34

Rio - Desireé Soares e Galvão Bueno usaram as redes sociais para mostrar como fica o Circulo Polar Ártico no fim do verão. Neste sábado (7), o casal, que está de férias na Groenlândia, participou de um passeio de barco entre icebergs gigantes. De casaco, touca, luvas e óculos, eles se protegeram do frio extremo.

"Adivinha onde que nós estamos? Círculo Polar Ártico! E é fim de verão, hein... O verão acabou agora, por isso que está assim, esse tempo agradável", brincou Desireé sobre a temperatura. "Agora nós estamos no Círculo Polar Ártico, junto aos grandes icebergs. É... foi um desses aí que afundou o Titanic", riu Galvão Bueno. "Olha o tamanho. Gente, se isso aqui derrete um pouquinho vira o barco", se preocupou Desireé.



Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a beleza do lugar. "Que espetáculo", escreveu um perfil. "Apaixonada por esta viagem de vocês!", disse outro. "Que lindos! Coisa maravilhosa", elogiou um terceiro.