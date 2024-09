Famosos marcam presença em festa de Anitta depois de show em jogo da NFL

Rio - Teve after! Depois de se apresentar no intervalo do jogo da NFL em São Paulo, na noite desta sexta-feira (6), Anitta promoveu uma festa no terraço de um hotel na capital paulista. A cantora reuniu um verdadeiro time de famosos para comemorar o show.

Entre os convidados, estavam nomes como Bruna Griphao, Fiuk, Rebeca Andrade, Sasha Meneguel, João Lucas, Maya Massafera, João Guilherme, Karol Conká, Boca Rosa, Dani Calabresa, Richard Newman, João Silva, Duda Nagle e muitos outros.



No show do intervalo do jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, Anitta apresentou um medley de oito de seus maiores sucessos : "Envolver", "BELLAKEO", "Sabana", "Lose Ya Breath", "Savage Funk", "Bola Rebola", "Vai Malandra" e "Funk Rave".

