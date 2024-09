Ana Clara namora o advogado Bruno Tumoli - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 10:08

Rio - Para comandar o "Estrela da Casa", Ana Clara precisou ficar longe do namorado, o advogado Bruno Tumoli, já que a casa do reality fica no Rio e ele mora em São Paulo. Nesta sexta-feira (6), a apresentadora lamentou a distância e revelou estar com saudades do amado.

"Que Saudade do meu amor, Bruno Tumoli. Injustiça São Paulo não ser aqui na esquina", escreveu Ana Clara nos Stories, do Instagram, em uma publicação que reunia vários cliques fofos dos dois na praia, cachoeira, cama, no campo e mais.