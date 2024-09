Carolina Dieckmann faz piquenique com vinhos em fazenda portuguesa - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 11:50

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã deste sábado (7), registros de um passeio no hotel fazenda Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, Portugal. A atriz aproveitou as férias fazendo um piquenique, com direito a muito vinho.

fotogaleria

"Ai, que lugar gostosoooooo...", escreveu Carolina na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece curtindo um dia de descanso no campo, na sombra de uma árvore. Além de vinho, guloseimas também fizeram parte do momento. Para a ocasião, a atriz optou por um visual confortável. Macacão jeans, camisa branca, chapéu e tênis fizeram parte do look. "Ai, que lugar gostosoooooo...", escreveu Carolina na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece curtindo um dia de descanso no campo, na sombra de uma árvore. Além de vinho, guloseimas também fizeram parte do momento. Para a ocasião, a atriz optou por um visual confortável. Macacão jeans, camisa branca, chapéu e tênis fizeram parte do look.

Internautas reagiram ao momento nos comentários da publicação. "Lindona", elogiou uma usuária do Instagram. "A natureza é tudo de bom", opinou um seguidor. "Uma portuguesa! Também amei esse lugar!", disse uma terceira pessoa.