Lorena Maria processa internautas que a atacaramReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 14:07

Rio - Lorena Maria usou as redes sociais, na manhã deste sábado (7), para mostrar que já deu entrada em processos contra internautas que a atacaram desde que anunciou a gravidez do primeiro filho com MC Daniel. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora compartilhou o print de uma conversa com possivelmente seu advogado.

Na conversa, Lorena recebe a explicação de que tanto o boletim de ocorrência quanto a petição inicial e a procuração já foram feitos. "Todos possíveis estão sendo processados", escreveu ela no Story. O possível advogado, identificado como A.M, afirma, no print, que a medida possibilitará a identificação daqueles que a atacaram.

Em seguida, a influenciadora compartilhou o print de mais uma publicação com comentário maldoso sobre ela. "Daniel está muito feliz depois de descobrir que será pai de menino. Mal sabe ele que ele nem é o pai do filho que sua namorada está esperando", dizia o post. Lorena então afirmou que entrará com outro processo "Esses também", escreveu ela.