Publicado 08/09/2024 05:00 | Atualizado 08/09/2024 08:36

Rio - Conhecido por sua versatilidade e presença marcante na TV brasileira, Nicolas Prattes finalmente estreia na faixa das 21h da TV Globo, em "Mania de Você", nesta segunda-feira (9). Na trama de João Emanuel Carneiro, o ator interpreta Rudá, um pescador e ativista ambiental que vive em uma comunidade caiçara. Criado pela tia Moema (Ana Beatriz Nogueira), ao lado do irmão Iberê (Jaffar Bambirra), o personagem é descrito como "um homem da terra, com os pés no chão e as mãos no mar. Um espírito livre que não precisa de muito para ser feliz". Após dez anos na televisão, o ator de 27 anos, que é namorado de Sabrina Sato, celebra esse momento como um marco na carreira.

Como foi a preparação para esse personagem? Visto que a pouco tempo você deu vida a outro personagem de João Emanuel Carneiro, o Diogo de "Todas as Flores".

Passei 20 dias em Angra (dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro). Gravar nessa região foi um grande laboratório, convivi com pescadores locais para captar seus trejeitos e entender melhor o personagem. Outra coisa que fez total diferença foi a caracterização.



Seu personagem vive um triângulo amoroso que promete agitar a novela...

Rudá e Luma (Agatha Moreira), têm aquele primeiro amor, mas quando Viola (Gabz) chega, ele percebe que nunca sentiu algo assim antes. Ela tira o fôlego dele; é mais forte do que ele.



Rudá é um personagem com muitas nuances. Tem um lado mocinho e humano ao mesmo tempo, capaz de viver uma vida contraditória.

No primeiro capítulo, Rudá diz que não deveria existir aquário e, mais tarde, está trabalhando em um. Ele não é linear, vive uma contradição constante, o que torna o personagem um dos maiores desafios da minha carreira.

Se pudesse dar um conselho ao Rudá. Qual seria?

Ah, uma dica seria para ele ser menos sincero. Precisamos ter alguma camada de defesa, se a gente fala tudo pensa vai dar um problema grande (risos). Ele não tem filtro, é o cara do sincericídio. Rudá não nega o sentimento.

Hoje, com sua maturidade profissional, você optaria pela omissão ou sincericídio?

Hoje me posiciono nesse lugar mais maduro, porque vou me conhecendo mais e tendo sabedoria para dizer não. Por exemplo, o Nicolas de 6, 7 anos atrás: 'Quer fazer essa novela?' Sim. Hoje, já vou avaliando: isso vai me fazer bem? vai me fazer crescer como ator? como ser humano? É aonde quero estar? qual história eu quero contar? Essa atitude vem do sincericídio, porque se não quero contar tal história, preciso dizer não, e é isso. É uma forma de não ser omisso.

Nicolas você tem uma bela trajetória como ator. Como é chegar na faixa das 21h, como protagonista?

Desde criança, sempre fui fascinado por atuar. Estar na novela das 21h é um sonho que realizei com muito esforço. É uma honra e um desafio estar nesse horário tão prestigiado. Quero contar uma boa história para o nosso povo e honrar a confiança do público.