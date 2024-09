Preta Gil conclui novo ciclo de quimioterapia e recebe alta de hospital - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/09/2024 13:36

"Foram dias difíceis, mas tranquilos [...] Vou para casa", disse Preta. No vídeo, ela aproveitou para agradecer os cuidados da enfermeira Viviane França, com quem teve mais contato quando esteve internada.Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino, em janeiro do ano passado. O tratamento envolveu a retirada de um tumor na região abdominal e reversão de uma ileostomia temporária, que reconectou o intestino da artista. Em janeiro de 2023, Preta anunciou que o tratamento contra a doença chegou ao fim , depois de realizar uma cirurgia bem sucedida. No mês passado, a cantora contou que durante exames de rotina, foi constatada a necessidade de retomar o tratamento oncológico.