Prestes a dar à luz, Sthefany Brito exibe barrigão: ’Enquanto ele não vem’ - Reprodução / Instagram

Prestes a dar à luz, Sthefany Brito exibe barrigão: ’Enquanto ele não vem’Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 12:19 | Atualizado 08/09/2024 12:20

Rio - A atriz Sthefany Brito, de 37 anos, está prestes a dar à luz ao segundo filho, Vicenzo. Através das redes sociais, a artista mostrou alguns registros em que exibiu novamente o barrigão, neste sábado (7).



"Enquanto ele não vem, a mãe se exibe com o barrigão mais um cadinho", escreveu a atriz na legenda da publicação do Instagram. Nas fotos, ela posa cobrindo os seios com uma das mãos e segurando a barriga com a outra.

fotogaleria





Recentemente a artista Internautas reagiram ao post de Sthefany. "Perfeita!!! A mulher é tão linda que consegue ficar ainda mais linda grávida! Que Deus traga o Vincenzo num parto tranquilo e seguro! Já já ele tá aí! Doida pra vê-lo! Deus os abençoe!", expressou uma usuária do Instagram. "As fotos estão maravilhosas!!!", elogiou outra seguidora. "Muito linda essa barriga! Perfeitinha. Deus abençoe sempre!", disse uma terceira pessoa.Recentemente a artista falou sobre o tamanho da barriga e mostrou que o vestido que estava usando acabou rasgando de tanto ter esticado . "Olha o estado que estamos. Postei aqui minha barriga, vocês estão chocados, parece que vai explodir, é essa sensação que eu tenho. Tenho medo de tossir, de espirrar, parece que vai sair a criança".

Sthefany já é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos. Os herdeiros são frutos do seu casamento com Igor Raschkovsky.