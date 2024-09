Fernanda Garay compartilha registros da gravidez: Eu, ela e um pôr do sol inesquecível - Reprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 12:02

Rio - A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, de 38 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (19), alguns registros da gravidez durante um passeio de barco em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A apresentadora está no sexto mês da gestação que é fruto do casamento com Marcio Santos.



"Eu, ela e um pôr do sol inesquecível 6 meses desse amor que só cresce, já tem 30cm e quase 700g", escreveu a ex-atleta na legenda da publicação. Nas fotos, a futura mamãe posou radiante ao exibir a barriguinha.

Internautas reagiram ao post. "A grávida mais linda", elogiou uma usuária do Instagram. Coisa mais linda", expressou outra pessoa. "Olha a sementinha mais linda crescendo aí, parabéns! Fé e saúde a esse bebezinho", desejou outra seguidora.

anúncio da gravidez aconteceu em julho deste ano, através das redes sociais. A ex-jogadora de vôlei apresentou a "Central Olímpica", da TV Globo, ao lado de Tadeu Schmidt, durante as olimpíadas de Paris. No ao vivo da atração, ela contou que está esperando uma menina. Fernanda e o marido estão juntos desde 2007 e oficializaram a união dez anos depois.