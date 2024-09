Ed Sheeran vai ao Maracanã assistir jogo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 22:31 | Atualizado 18/09/2024 22:32

Rio - Ed Sheeran está no Brasil para show no Rock in Rio. Nesta quarta-feira (19), o cantor aproveitou a folga para turistar e assistir o jogo entre Fluminense e Atlético MG no Maracanã.

fotogaleria

Nos stories do Instagram, o britânico postou um vídeo no estádio e escreveu: "Vamos". Uma fã também filmou o cantor e nas imagens ele aparece admirado com o momento. "Incrível", diz ele.



Ed Sheeran é headliner do festival. Ele será atração desta quinta-feira (19) no palco Mundo. Além dele, Jão, Joss Stone e Charlie Puth se apresentarão.

Confira: