Karol G interage com fãs da sacada do hotel em Ipanema - JC Pereira/ Agnews

Publicado 18/09/2024 20:24 | Atualizado 18/09/2024 21:54

Rio - Karol G, 33 anos, chegou ao Brasil esbanjando simpatia. Nesta quarta-feira (18), a cantora surgiu na na sacada do hotel onde está hospedada em Ipanema, Zona Sul, para interagir com os fãs. Do alto, ela acenou, fez corações e mandou beijos para as pessoas que aguardavam para vê-la.