Luciano Huck encontra Will Smith após 10 anos Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 17:42 | Atualizado 18/09/2024 17:44

Rio - Luciano Huck posou ao lado de Will Smith nesta quarta-feira (18). O apresentador e o ator se encontram pela última vez há 10 anos. Nas redes sociais, Luciano resgatou uma foto antiga e elogiou o astro.

"Will foi um prazer vê-lo novamente a exatamente 10 anos depois. O tempo também tem sido bom para você", escreveu ele no Stories do Instagram.Além de ator, Will Smith também é cantor e rapper. Ele está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio, no palco Sunset, na quinta-feira (19).