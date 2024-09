Fred Bruno mostra perrengue no primeiro dia trabalhando na Globo - Reprodução / Instagram

Fred Bruno mostra perrengue no primeiro dia trabalhando na Globo Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 16:30 | Atualizado 18/09/2024 16:37

Rio - Fred Bruno, de 35 anos, foi contratado pela TV Globo para fazer com um quadro de entrevistas no SporTV. Nesta quarta-feira (18), o jornalista passou por um perrengue no primeiro dia de trabalho.Nas redes sociais, ele postou um vídeo sendo "barrado" pelo segurança na entrada dos Estúdios de São Paulo.

fotogaleria

O ex-BBB vai até o funcionário e diz que seu carro deve estar recém-cadastrado. O homem, então, pergunta o que ele vai fazer nos Estúdios e pede para que Fred se redirecione para a cancela ao lado. O vídeo é finalizado com a abertura da série The Office, que tem sido usada como meme para ilustrar algo que não saiu como o esperado.

Na legenda ele brincou: "Complete a frase: 'início de um sonho…'".

Confira: