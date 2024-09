Mário Gomes pede doação após ser despejado de mansão - Reprodução / Instagram

Mário Gomes pede doação após ser despejado de mansão Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 19:33 | Atualizado 18/09/2024 19:37

Rio - Mário Gomes, de 71 anos, que foi despejado da mansão onde morava com a família , localizada em um condomínio na Joatinga, na Zona Oeste do Rio, postou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (18), agradecendo a solidariedade dos seguidores após o ocorrido. O artista, conhecido por novelas na TV Globo, pediu doações e disse estar emocionado com o carinho do público nesse momento difícil que está enfrentando ao lado da esposa e filhos."Olá, pessoal! Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem, esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, que não merece passar pelo que está passando, queimadas, essa coisa toda. Mas quero só agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono de chorar muito, de escorrer muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo. Estou aqui para agradecer por essa imensa solidariedade", disse.A casa, avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil em um leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o ator tinha no Paraná. A disputa judicial estava acontecendo desde 2007.Mário já atuou em diversas novelas da TV Globo como: "Gabriela" (1975), "Anjo Mau" (1976), "Plumas e Paetês" (1980), "Guerra dos Sexos" (1983), "Vereda Tropica" (1984), "Rainha da Sucata" (1990), "Quatro por Quatro" (1995), "Desejos de Mulher" (2002), "O Profeta" (2006) e "A Favorita" (2008). Na Record, ele integrou o elenco de "Poder Paralelo" (2009) e "Vidas em Jogo" (2011). O artista ainda luta contra um câncer de próstata, que foi descoberto e operado em 2013.