Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis e Thaila Ayala - Reprodução / Instagram

Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis e Thaila Ayala Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 15:52

Rio - Fiorella Mattheis, de 36 anos, registrou cliques inéditos nesta quarta-feira (18) ao lado de suas amigas de longa data, Sophie Charlotte, de 35, e Thaila Ayala, de 38. Fiorella é casada com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo. O casal tem dois filhos, José e Roberto.

Na legenda da imagem no Instagram, escreveu. "Mais que amigas, comadres", escreveu Fiorella, na legenda da publicação. A empresária ainda brincou: "Ou as meninas super poderosas. Ou charlie’s angels".

Nos comentários foram só elogios ao trio. "Meu Deus, como vocês são lindas! Ninguém segura! Amo", disse uma internauta. "Dream team", afirmou outra. "Amo esta amizade", confessou uma terceira.



Vale lembrar que Fiorella é madrinha de Francisco, filho mais velho de Thaila, enquanto Sophie é madrinha de Tereza, caçula da atriz. Os dois pequenos são frutos do relacionamento de Thaila com Renato Góes. Além disso, Fiorella e Sophie também foram madrinhas do casamento de Thaila e Renato, que aconteceu em outubro de 2019, em Olinda.