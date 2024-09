Mário Gomes se revolta ao receber ordem de despejo - Reprodução de vídeo

Publicado 16/09/2024 15:15

Rio - Mário Gomes, de 71 anos, mostrou o vídeo do momento em que recebeu a ordem despejo da mansão onde morava com a família, em um condomínio da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde 2002. Na publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (16), o artista, conhecido por novelas na TV Globo, aparece indignado.

Na legenda, o ator escreveu: "Estão tentando levar minha casa nesse momento. Querem me colocar na rua com meus quatro filhos, a minha esposa, minha cadela manchinha, minha gata, Vesguinha, e minha coelha Xuxuca! Só tenho vocês agora, tudo que eu conquistei me tiraram". Em um trecho do vídeo, ele diz: "Destruíram meu emocional, tive um câncer... 20 anos de luta".







Nos stories, Mário, que é candidato a vereador do Rio de Janeiro, apareceu exaltado e disse que não deixará o imóvel. "Eu não vou sair. É inconstitucional. Tenho provas, testemunhas, tenho tudo. Só tenho essa casa", afirma ele, que em seguida, picha a parede: "Não vou sair".

O imóvel foi a leilão devido a dívidas trabalhistas de uma antiga confecção de Mário no Paraná. O artista contou, neste domingo, que aguardava o oficial de justiça e os arrematadores da mansão nesta segunda. Na mesma rede social, ele lamentou: "O cara comprou uma casa avaliada em R$ 20 milhões por R$ 720 mil". O ator também disse que estava "emocionalmente muito abalado".

Mário já atuou em diversas novelas da TV Globo como: "Gabriela" (1975), "Anjo Mau" (1976), "Plumas e Paetês" (1980), "Guerra dos Sexos" (1983), "Vereda Tropica" (1984), "Rainha da Sucata" (1990), "Quatro por Quatro" (1995), "Desejos de Mulher" (2002), "O Profeta" (2006) e "A Favorita" (2008). Na Record, ele integrou o elenco de "Poder Paralelo" (2009) e "Vidas em Jogo" (2011). O artista ainda luta contra um câncer de próstata, que foi descoberto e operado em 2013.