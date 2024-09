Marina Sena - Leo Franco/ Agnews

Marina Sena Leo Franco/ Agnews

Publicado 16/09/2024 21:40 | Atualizado 17/09/2024 08:23

Rio - Nesta segunda-feira (16), Marina Sena se pronunciou em suas redes sociais após um episódio polêmico durante os bastidores de um show. A cantora reagiu a uma provocação envolvendo Vivi Wanderley, ex-namorada de seu atual parceiro, Juliano Floss. "Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, jamais havia sido atacada fora da internet, um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo", afirmou a cantora.

fotogaleria

Ela ainda comentou sobre sua surpresa com o ataque e como isso não condiz com seu temperamento usual: "Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter na minha cara, eu jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo."A cantora pediu desculpas aos envolvidos e refletiu sobre o comportamento das pessoas nas redes: "Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento, e também peço consciência das pessoas para não levarem seu ódio gratuito a pessoas que, embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real."