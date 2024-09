Gabriely Miranda e Endrick anunciaram o casamento nesta segunda-feira (16) - Reprodução / Instagram

Gabriely Miranda e Endrick anunciaram o casamento nesta segunda-feira (16)Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 19:45 | Atualizado 16/09/2024 19:51

Endrick, atacante brasileiro do Real Madrid, de 18 anos, se casou com Gabriely Miranda, de 21 anos. O anúncio da união do casal foi feito na manhã desta segunda-feira (16), nas redes sociais. Os dois, que começaram a namorar no ano passado, atualmente moram na Espanha, onde Endrick joga no Real Madrid.