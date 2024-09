Antonia Fontenelle e Jojo Todynho - reprodução Instagram

Antonia Fontenelle e Jojo Todynhoreprodução Instagram

Publicado 16/09/2024 17:04 | Atualizado 16/09/2024 17:07

Rio - Em uma série de vídeos nos stories do Instagram, Antonia Fontenelle mostrou preocupação com a repercussão das declarações de Jojo Todynho. Ela começou a falar de forma direta à cantora, comentando sobre as possíveis consequências do posicionamento da funkeira.

fotogaleria



"Jojo minha irmã, a minha opinião é a seguinte: você deu um tiro na própria cabeça, nem foi no pé", disse Fontenelle. Ela prosseguiu com uma crítica ao envolvimento da cantora com a política: "Estava tudo indo tão bem, você não precisa estar colada com essa galera de esquerda, que não compartilha das suas opiniões, mas também não se deixa ser usada pela direita." "Jojo minha irmã, a minha opinião é a seguinte: você deu um tiro na própria cabeça, nem foi no pé", disse Fontenelle. Ela prosseguiu com uma crítica ao envolvimento da cantora com a política: "Estava tudo indo tão bem, você não precisa estar colada com essa galera de esquerda, que não compartilha das suas opiniões, mas também não se deixa ser usada pela direita."

Fontenelle ainda sugeriu que Jojo deveria ter conversado com ela antes de tomar decisões públicas sobre política. "Quer entrar para a política? Se quiser, converse comigo! 'Ah, mas você não ganhou', sabemos muito bem porque eu não ganhei, inclusive, você colaborou com isso opinando sobre uma coisa que não sabia. Já falamos sobre isso, e eu te perdoo."



A influenciadora finalizou o vídeo com um conselho importante para a cantora, afirmando que Jojo está sendo manipulada: "Se eu pudesse fazer algo por você seria voltar no tempo e não te deixar fazer essas declarações. E muito menos deixar você achar que está sendo apoiada por alguém. Você não está sendo apoiada, você está sendo usada."