Maria Cavalcante e o namorado, o sertanejo Cristiano Deyvidreprodução Instagram

Publicado 16/09/2024 15:34

Rio - Nos últimos dias, Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, assumiu publicamente seu relacionamento com Cristiano Deyvid, integrante da dupla sertaneja Jonathan & Cristiano. A revelação do romance gerou grande repercussão nas redes sociais depois que Sara de Castro, ex-namorada de Cristiano, postou uma série de vídeos acusando o cantor de traição.



Com a grande repercussão das acusações, Maria Cavalcante decidiu se pronunciar nas redes sociais, publicando um desabafo em seus stories. “Jamais julgue alguém pelo que você ouviu dizer, antes conheça o outro lado da história”, começou Maria, pedindo que as pessoas não se precipitem em suas conclusões.



A filha do humorista também fez um apelo contra os ataques nas redes sociais: “Seja generoso com todos à sua volta! Não passe por essa vida sendo apontado como mais um do grupo de haters que assassinaram reputações... Repito, o tribunal da internet já condenou pessoas, matou inocentes injustamente”, desabafou, pedindo o fim das acusações.

Cristiano Deyvid também se manifestou após as declarações da ex-namorada. Segundo o cantor, ele já não estava mais com Sara quando assumiu o relacionamento com Maria Cavalcante. Ele elogiou a ex-companheira, destacando o quanto ela foi importante em sua vida, ajudando-o a crescer e a evoluir. Contudo, Cristiano admitiu que o relacionamento já enfrentava dificuldades: “Não tava tendo conexão em alguns setores do relacionamento...”.

Ex-namorada desabafa sobre a traição nas redes sociais

Sara de Castro, que afirma ter sido traída, contou sua versão dos acontecimentos, alegando que acreditava estar noiva de Cristiano até o momento em que ele publicou fotos com Maria. “Eu e Cristiano éramos noivos até ontem, meio-dia”, afirmou Sara, detalhando que os dois haviam retornado de uma viagem juntos recentemente. Segundo ela, os dois ainda faziam planos para o futuro. “Até uma semana atrás, ele falava em casamento, em ter filho”, disse Sara, acrescentando que o cantor havia viajado para São Paulo e que nada indicava o fim da relação.



Ela continuou desabafando sobre o impacto emocional da situação: “Ainda bem que não engravidei, porque nós tentamos por seis meses. Mas tive que voltar a tomar remédio para ansiedade. É isso, gente, as pessoas se vendem para ter fama”.