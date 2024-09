MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução do Instagram

Publicado 16/09/2024 12:28

Rio - MC Daniel contou aos fãs que precisou ir à emergência com a namorada Lorena Maria, que espera o primeiro filho do casal, na madrugada desta segunda-feira (16), depois dela ter um sangramento. Em uma publicação feita no Instagram Stories, o artista informou que a atriz e empresária fez um ultrassom e tranquilizou os seguidores ao dizer que o bebê está bem.

"Tivemos um susto nesta madrugada quando estávamos indo dormir... Lorena teve um sangramento, viemos na emergência, fizemos ultrassom e, graças a Deus, está tudo bem", escreveu o Falcão do Funk na legenda de uma foto em que mostrava a recepção da maternidade.