Patrícia Ramos releta situação complicad que passou em seu pós operátorio - reprodução Instagram

Patrícia Ramos releta situação complicad que passou em seu pós operátorioreprodução Instagram

Publicado 16/09/2024 17:44 | Atualizado 16/09/2024 17:50

Rio - Patrícia Ramos usou suas redes sociais nesta segunda-feira (16), para relatar um susto após uma cirurgia estética realizada no domingo, 8 de setembro. De acordo com Patrícia, a recuperação não ocorreu como esperado, levando-a a ser internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI).

fotogaleria

Patrícia começou seu relato contando que, inicialmente, tudo parecia ter corrido bem. Ela fez a cirurgia no domingo e recebeu alta no dia seguinte. "Domingo eu fiz uma cirurgia estética, deu tudo certo, fui para o quarto e tive alta no dia seguinte. Voltei para casa na segunda-feira”, relatou. No entanto, o cenário mudou na terça-feira, quando Patrícia começou a sentir-se mal. "Na terça-feira começou o pior pesadelo da minha vida", afirmou. Segundo a influenciadora, apesar de já ter passado pelo mesmo tipo de cirurgia antes, desta vez as complicações foram intensas e repentinas.

Ela revelou que chegou a convulsionar, enquanto sua família tentava ajudá-la. "Minha família ficou desesperada e minha mãe não sabia o que fazer. Ali eu entendi que estava em uma batalha espiritual", desabafou. Mesmo com os sinais vitais normais, a condição de Patrícia se agravou. "Minha boca estava branca. Minha mão estava branca, não sentia minhas pernas, meu pé também estava sem cor e não circulava o sangue. Nesse momento eu tive certeza que iria morrer", descreveu a influenciadora.



A médica que acompanhava Patrícia decidiu interná-la no hospital, onde ela foi encaminhada ao CTI. "Quando cheguei no hospital, os médicos, os enfermeiros, ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo", relembrou Patrícia, que agora, já recuperada, tranquilizou seus seguidores, explicando que decidiu compartilhar o ocorrido por conta de um vazamento de informações. "Essa é uma coisa que eu queria manter apenas entre minha família, mas infelizmente existe um ônus da vida pública", concluiu.