Rio - André Marques opinou, neste domingo (15), sobre achar "ridículo" o uso de lenços amarrados na cabeça, acessório que está sendo bastante usado no Rock in Rio. Porém, internautas não gostaram da fala do apresentador e o atacaram, desejaram até mesmo a morte das cachorras dele.

Nas redes sociais, André fez piada com a tendência fashion, usada por diversos famosos, como Sabrina Sato, João Guilherme e Brunna Gonçalves. "Isso é moda? Caxumba?", ironizou.A ator contou que pretende expor as mensagens negativas que vem recebendo. "Tem gente que me zoa na boa, e aí eu respondo, até rindo. Mas tem gente mandando mensagens ofensivas", disse ao falar sobre os comentários que sugerem o desejo de morte das cachorras. "Quem fala coisas ruins assim, merece que as pessoas saibam que elas são gente ruim", acrescentou.Segundo ele, só abordou o assunto porque, ao assistir à transmissão do festival, achou engraçada a presença dos lenços. "Sou zero polêmica e não me meto em nada disso. Agora, tem um monte de gente me marcando e me mandando coisas de gente comentando o que eu falei. É gente concordando comigo e gente me criticando... Olha só o tamanho da minha preocupação! Sou um cara de boas (risos)"."Eu só botei (minha opinião sobre os lenços) no Story do Instagram porque realmente acho muito esquisito. E aí agora estou recebendo mensagem de um monte dizendo: 'Ah, mas você usa boina, você usa chapéu. Deixe os outros em paz'. E eu digo: 'Gente, não estou nem aí!'. Só postei porque fiquei com vontade de colocar. Não me preocupo com o que os outros vão achar ou não. Amo usar boina... E se falarem que é esquisito, ok! É o direito da pessoa", respondeu.