Débora Falabella recebe beijinho do marido, Fernando Fraiha - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 21:49

Rio - Débora Falabella, de 45 anos, publicou nesta segunda-feira (16) uma foto romântica com seu marido, Fernando Fraiha, com quem é casada desde novembro de 2022. Discreta com a vida pessoal, na imagem, a atriz aparece sorrindo enquanto recebe um beijo carinhoso na cabeça.