Graciele Lacerdareprocução Instagram

Publicado 16/09/2024 20:30

Rio - A influenciadora Graciele Lacerda, grávida de sua primeira filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para compartilhar uma nova fase em sua vida. Em uma publicação cheia de estilo, Graciele exibiu sua barriguinha com um cropped brilhante e calça jeans. Na legenda, ela escreveu de forma bem-humorada: "Colocando a barriga pra jogo!!!".

Os seguidores de Graciele deixaram comentários cheios de carinho na publicação. Entre eles, uma fã declarou: “É tão bom ver esses rostinhos felizes de vocês”. Outra comentou: "Se já era linda, imagina agora, tá maravilhosa gravidinha". Uma terceira fã não poupou elogios: "É a gravidinha mais linda do mundo". Teve também fã preocupada com influencer: "A Clarinha já está gostando de aparecer né. Arrasou ficou linda, cuidado com o salta mulher, morro de medo, mulher grávida de salto, ficou lindo".



Primeira filha de Graciele e quarta de Zezé

O casal espera uma menina, que vai se chamar Clara. Essa é a primeira filha de Graciele, enquanto Zezé já é pai de três filhos, Wanessa, Igor e Camilla, frutos de seu casamento anterior com Zilu Godói.



No final de agosto, Graciele e Zezé organizaram um chá revelação luxuoso para anunciar o sexo do bebê. O evento trouxe uma surpresa a mais: Zezé aproveitou a ocasião para oficializar o casamento com Graciele, surpreendendo todos os presentes.



A notícia da gravidez foi compartilhada em julho deste ano. O casal declarou: “Queremos compartilhar com vocês uma bênção incrível que Deus colocou nas nossas vidas depois de tanto tempo. Tempo de espera, oração e esperança. Finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer. Estou grávida, esse é o nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo dele é perfeito".