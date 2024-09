Preta Gil e Carol Dieckmann - Reprodução / Instagram

Rio - Dia de festa! Carolina Dieckmann está completando 46 anos nesta segunda-feira (16) e foi surpreendida com uma homenagem emocionante de Preta Gil, sua amiga de longa data.



Através das redes sociais, a cantora publicou um vídeo com diversos momentos especiais das duas e exaltou a importância da grande amizade em sua vida. "Há 24 anos eu sou completamente apaixonada pela Carol. A gente se encontra num lugar muito sincero e verdadeiro na nossa amizade. Isso é tão raro, tão especial, tão único. A leveza e a profundidade do nosso amor nos torna presente uma para outra. Eu tenho muito, muito orgulho do que construímos juntas", escreveu Preta na legenda da publicação.



"Tenho muito, muito orgulho do que construímos juntas. Uma relação baseada em cuidado, afeto, força e transparência. Ter você na minha vida é ter a certeza de algo mágico e reconfortante, um acalanto para o meu coração. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, literalmente", continuou



"Torço e vibro por você em todos os momentos. Só quero te ver brilhando como um sol. Cada vez mais iluminada, astral e linda. E te quero do meu lado eternamente, minha irmã. Eu te amo infinito. Feliz Aniversário!", finalizou.



Nos comentários, Carolina retribuiu o carinho. “Meu Deus eu to morrendo de chorar... pelo vídeo, pelo texto, e muito pelo amor que transborda e melhora minha vida todos os dias!!! Te amo mais", disse a aniversariante.



Confira: