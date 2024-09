João Lucas em foto - Reprodução Instagram

Publicado 16/09/2024 15:24

Rio - João Lucas, de 25 anos, agradeceu o carinho do público e pediu desculpas aos fãs, nesta segunda-feira (16), através do Instagram Stories, após ter um atraso de quase quatro horas no show que realizou no espaço de uma marca de refrigerante, no Rock in Rio. O artista explicou que a demora para o início da apresentação foi devido a um problema de logística.

"Quero aproveitar também pra me desculpar com vocês sobre o horário do show. A gente teve um problema técnico no credenciamento, na entrada de algumas pessoas da minha equipe, e a gente não conseguiu começar pontualmente. Então foi passado para as 21h porque tem toda uma questão de logística entre um show e outro", contou o marido de Sasha.



João Lucas é casado com Sasha Meneghel há três anos. A estilista esteve na primeira fila para ver o show do marido no local.