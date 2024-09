Carlinhos Maia desiste de viajar para acompanhar tratamento do pai - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 17:45

Rio - Carlinhos Maia desistiu de viajar para Milão, na Itália, nesta segunda-feira (16) para estar mais próximo do pai, que foi diagnosticado com câncer recentemente.

O humorista compartilhou alguns vídeos no Instagram em que apareceu no aeroporto e comunicou sua decisão. "Gente, estou aqui no aeroporto. Meu pai foi hoje fazer a quimioterapia dele. Sabe quando seu coração não está...? Eu vou para casa", começou ele.

"Eu sei que é uma oportunidade linda, tudo incrível, mas eu não estou... Vim até o aeoroporto para ter certeza. Eu gosto de estar ali, presente. Foram muitos baques esses dias. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer, mas vão ter outras opirtuidades. É muito longe. Meu coração diz para ficar em casa. Eu quero ficar mais tempo em casa com ele. Mas daqui a pouco eu volto com tudo para trabalhar", concluiu.