Kelly Piquet abre álbum de viagem a ParisReprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 16:27 | Atualizado 16/09/2024 16:28

Rio - Kelly Piquet, de 35 anos, compartilhou com seus seguidores os cliques da viagem que fez para Paris, na França. A modelo estava na companhia de amigos e da filha, Penélope. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat, rival do atual namorado de Kelly, Max Verstappen, na Fórmula 1 pela Red Bull.

fotogaleria Nas imagens, a modelo aparece em um restaurante na cidade e, em outras, participando de uma aula de dança ao ar livre. Na legenda da publicação, ela escreveu: 'Fim de semana recheado de lindas memórias para a primeira vez da P em Paris'

Logo, os fãs comentaram. "A Pen é muito fofa", disse um. "A mini diva dançando haha Muito fofa, escreveu um segundo. "Kelly você é uma mãe incrível, a P é tão linda e amada, disparou uma terceira.