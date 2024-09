Nana Caymmi segue internada em hospital do Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 13:43

Rio - Nana Caymmi, de 83 anos, segue internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada ao DIA, nesta segunda-feira (16), pela assessoria de imprensa da unidade de saúde. A artista está hospitalizada desde o final do mês passado, quando retornou ao hospital para um ajuste no marcapasso . Até o momento, não há atualização de novo boletim médico.

Em 26 de julho, Em 26 de julho, Nana foi internada em decorrência de uma arritmia cardíaca . Ela precisou passar por um implante de marcapasso e chegou a ficar na UTI Coronariana. A cantora recebeu alta no dia 12 de agosto. Nove dias depois, ela voltou a ser hospitalizada e precisou fazer um procedimento de cateterismo cardíaco. A artista deixou o hospital no dia seguinte.

Em 27 de agosto, Nana deu entrada na Casa de Saúde São José novamente para ajustar o marcapasso e segue internada desde então.

Considerada uma das maiores vozes da MPB, a cantora retomou as gravações este ano, após um intervalo de quatro anos. Em abril, o cantor e violinista Renato Braz a convidou para participar de uma faixa do álbum "Canário do Reino", lançado em julho.