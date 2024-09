Juliette cai na risada ao fazer namorado secar seus cabelos - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 12:34

Rio - Juliette Freire, de 34 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram um momento divertido com o namorado, Kaique Cerveny, de 25, na noite deste domingo (15). A cantora pediu ajuda ao companheiro para secar seus cabelos e caiu na gargalhada com a situação.

"Amanha cedo eu tenho compromisso, então, já lavei o cabelo e vou deixar pronto", começou ela, que em seguida, pediu ajuda para o companheiro. "Quer me ajudar?", perguntou a cantora.

Logo depois, a ex-BBB deu o secador na mão do amado. "Eu tenho duas irmãs, né?", disse Kaique, enquanto secava o cabelo de Juliette. "Cabelo está brilhante e cheiroso", destacou o atleta.