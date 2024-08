Saiba sexo do bebê de MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução de vídeo / Instagram

Saiba sexo do bebê de MC Daniel e Lorena MariaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/08/2024 13:00 | Atualizado 26/08/2024 13:18

Rio - À espera do primeiro filho, MC Daniel, de 25 anos, e Lorena Maria, 23, revelaram ao "Mais Você", da TV Globo, desta segunda-feira (26), que serão pais de um menino. Momentos após o anúncio ir ao ar, o casal compartilhou nas redes sociais um vídeo do chá revelação.

"É meninoooo! Vem, meu moleque. Papai está muito ansioso pela sua chegada. Tenho um cronograma pra você seguir de super heróis por idades, vamos jogar bola juntos, nadar, se vestir igual e vou te ensinar a ser o príncipe do fifa [jogo de virtual de futebol]", escreveu o futuro papai na legenda da publicação. Nas imagens, ele e a namorada descobrem o sexo do bebê através da cor do interior do bolo, que é azul. Os dois se emocionaram e se abraçaram, e receberam o carinho de familiares e amigos.Lorena também mostrou nas redes sociais um registro da descoberta. "Eu sabia que era você, meu menino", disse a nova mamãe. Até o momento, o casal não revelou qual será o nome do herdeiro.Eles oficializaram o namoro este mês . MC Daniel não escondeu o desejo de se tornar pai e até comentou para que internautas "mandassem ela [Lorena] parar de tomar anticoncepcional", em uma publicação da namorada. O anúncio da gravidez veio na última semana.