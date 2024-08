Ex-BBB Michel recebe carrão que ganhou no reality - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Michel recebe carrão que ganhou no realityReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 20:12 | Atualizado 26/08/2024 20:16

Rio - Michel Nogueira, de 33 anos, recebeu nesta segunda-feira (26) o carro que ganhou na Prova do Anjo do "BBB 24". O professor conquistou um Chevrolet Equinox que custa a partir de R$ 227 mil. Através do Instagram, ele celebrou a conquista e publicou fotos ao lado do veículo.