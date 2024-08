Nadja Haddad celebra o quarto mês do filho no hospital - Reprodução / Instagram

Nadja Haddad celebra o quarto mês do filho no hospitalReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 16:57 | Atualizado 26/08/2024 16:58

Rio - Nadja Haddad de 33 anos, publicou em seu Instagram, o quarto mês de vida do filho, José, fruto de seu casamento com Danilo Joan. O menino nasceu prematuro, em 25 de abril, e desde então está internado em uma UTI neonatal. Antônio, irmão gêmeo não resistiu e morreu horas depois.

A apresentadora postou fotos com o herdeiro, e falou sobre esse período que eles estão enfrentando. "4 meses, meu filho! E de pensar que você e seu irmão, Antônio, nasceriam agora…", começou ela. O menino nasceu prematuro, em 25 de abril, e desde então está internado em uma UTI neonatal.



"Em meio a tantas dores, medos, desafios… Eu e o seu papai vivemos muitas superações. E, sobretudo, testemunhamos os milagres de Deus! Assistimos o passo-a-passo do último trimestre da sua gestação fora do meu ventre! Hoje, você é um bebezão! Perfeitamente formado, sob os cuidados do Pai e de uma equipe médica, incluindo enfermeiras e técnicas, que te enchem de amor! E tem o privilégio de ser cuidado também pelo seu anjo, o seu irmão Antônio", acrescentou.

Nadja terminou agradecendo todo o apoio. "Obrigada, Deus, por cada vitória e por nos ajudar a transformar a dor em gratidão. E por acolher nosso Antônio em Seus braços e permitir que sintamos daqui, o amor dele. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Nós agradecemos o apoio e as orações de todos vocês que estão sempre nos acolhendo em cada vitória por aqui!", finalizou.

O filho de Nadja Haddad, José, foi extubado e a apresentadora celebrou a melhora do pequeno nesta última quarta-feira (21)