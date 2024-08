Rafa Justus mostra spoiler de um dos vestidos de sua festa de 15 anos - /reprodução Instagram

Publicado 26/08/2024 18:50 | Atualizado 26/08/2024 18:54

Rio - Rafa Justus está nos preparativos finais para sua tão aguardada festa de 15 anos, marcada para a sexta-feira, 30 de agosto. Na última segunda-feira (26), a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao mostrar o vestido escolhido para a ocasião. O tamanho da peça impressionou, a ponto de ser dividida em duas partes para facilitar o transporte.

"Vim aqui pegar meu vestido, ele está a coisa mais linda do mundo", declarou Rafa em um vídeo compartilhado em suas redes sociais. Em tom descontraído, ela ainda comentou sobre a logística de levar o vestido no carro: "Ó aqui, vida real para vocês. Eu levando meu vestido para o carro. Falta a outra parte, porque ele está em duas partes". "Vim aqui pegar meu vestido, ele está a coisa mais linda do mundo", declarou Rafa em um vídeo compartilhado em suas redes sociais. Em tom descontraído, ela ainda comentou sobre a logística de levar o vestido no carro: "Ó aqui, vida real para vocês. Eu levando meu vestido para o carro. Falta a outra parte, porque ele está em duas partes".

A festa de Rafa Justus não seguirá a tradição do príncipe na valsa. Em vez disso, ela optou por dançar com figuras importantes em sua vida: o pai, Roberto Justus, o padrasto, César Tralli, o avô e o irmão, Ricardo Justus. Para a ocasião, ela usará um vestido estilo princesa, que será trocado por um modelo mais balada durante a festa. "A minha festa será um grande marco da minha história. Foi mais de um ano de organização para que ficasse mais a minha cara possível”, afirma Rafa, animadissíma com o grande dia.



O evento, que promete ser memorável, ainda contará com duas atrações surpresas, cuidadosamente mantidas em segredo por Ticiane. A expectativa é alta, e a ansiedade para que tudo corra conforme o planejado só aumenta, como ela mesma afirmou: “Estou ansiosa para o grande dia e nervosa também, porque a gente quer que dê tudo certo".



Decoração que Une o Clássico e o Moderno

A decoração da festa reflete a personalidade de Rafa, misturando elementos clássicos e modernos. Tons de rosa, muitas flores e a presença de tecnologia LED marcam o ambiente do evento, que será realizado no JW Marriott, em São Paulo. A celebração contará com mais de 400 convidados.