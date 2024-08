Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram 6 anos de casados: - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 15:36

Rio - Camila Queiroz, de 31 anos, comemorou os seis anos de casamento com ator Kleber Toledo, de 38, nesta segunda-feira (25). Em uma publicação feita no Instagram, ela compartilhou cliques da cerimônia religiosa, realizada em um luxuoso hotel em em Jericoacoara, no Ceará, e se declarou para o amado.

fotogaleria

"6 anos de casados, 8 anos juntos e a sensação é de que uma vida inteira ainda é pouco para todos os nossos sonhos. Te amo para além da lua, amor da minha vida! Bodas de açúcar", escreveu Camila na legenda.

Nos comentários, famosos parabenizaram o casal, que apresenta o reality show "Casamento as Cegas", na Netflix. "Perfeitos", disse Anitta. "Amados", afirmou Lucy Ramos. "Lindos demais", declarou Daniel Rangel. "Adoro esse casal! Que sejam felizes pra sempre", desejou Ana Clara.