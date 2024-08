Adele diz que tenta fazer shows no Brasil há 13 anos e prefeito Eduardo Paes reage - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 22:37 | Atualizado 26/08/2024 22:40

Rio - Adele chamou um fã brasileiro no palco durante o show de Munique, na Alemanha, no domingo (25), e escutou o clássico: "por favor, vá para o Brasil". Em resposta, a cantora afirmou que tenta há 13 anos se apresentar no país.

"Então você é do Brasil? Eu estou tentando o meu melhor para ir ao Brasil. Estou tentando. ‘Come to Brazil’ (venha para o Brasil) é o que eu ouço todos os dias. Estou tentando o meu melhor. Eu tento ir para lá há uns 13 anos, mas não vou te enganar. A logística disso tudo é difícil. Mas, saiba, é o único lugar que eu quero ir. É o único lugar que sobrou que eu realmente quero ir", explicou Adele.



Após o vídeo do momento viralizar no X, antigo Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou e deixou um enigma que mexeu com o coração dos cariocas. "Será?", disse ele.



Depois do show de Madonna na cidade, o prefeito prometeu mega shows todos os anos na praia de Copacabana e alguns nomes já foram citados, como U2.

A artista, que nunca realizou um show no Brasil, disse em recente entrevista para o 2DF, veículo da Alemanha, que após finalizar sua agenda de shows em Las Vegas e Munique, irá fazer uma pausa na carreira . "Não tenho planos para novas músicas. Quero uma grande pausa e acho que quero fazer outras coisas criativas só por um tempinho", afirmou.

