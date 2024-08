Virginia mostra ensaio fotográfico de gestante ao lado das filhas - Reprodução

Virginia mostra ensaio fotográfico de gestante ao lado das filhasReprodução

Publicado 26/08/2024 21:00 | Atualizado 26/08/2024 21:09

Rio - Virginia Fonseca se revoltou e falou sobre os boatos em relação à paternidade dos três filhos. Nesta segunda-feira (26), nas redes sociais, a influenciadora que é mãe de Maria Alice, Maria Flor e espera José Leonardo, fruto da sua relação com Zé Felipe, compartilhou prints de um vídeo de um usuário do TikTok, sugerindo que a primeira filha dela era do seu ex-namorado Rezende e o caçula, de Neymar.

fotogaleria

Incomodada, Virginia afirmou que levaria o caso à Justiça. "Absurdos que eu preciso ler. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso"."Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família! Eu vivo por ele, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça", continuou. “Um absurdo essas falas sem nexo. Mas deu!", afirmou."Respiro minha família e ver pessoas me humilharem assim é no mínimo triste. Falar que os meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei motivo para isso. Sou casada e muito bem. Chega", finalizou.As teorias começaram após Margareth, mãe de Virginia, relembrar uma desavença entre a filha e Emily Garcia , durante o programa "Sabadou com Virginia", do SBT, no último sábado (24). Ela contou que pediu ue a apresentadora se afastasse da influenciadora, alegando que ela sentia inveja.Após a revelação, Emily decidiu se pronunciar nas redes sociais criticando a postura de Margareth e ameaçando expor um suposto segredo sobre Virginia. Logo, isso foi o suficiente para a internet criar teorias."Se eu realmente tivesse 'inveja' da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que para mim é a maior 'falsidade' e deslealdade de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam. Abraço", escreveu ela.