Preta Gil recebe alta hospitalar após retomar tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 16:05 | Atualizado 26/08/2024 16:14

Rio - Preta Gil, de 50 anos, anunciou segunda-feira (26) nas redes sociais que recebeu alta do hospital. A cantora estava internada no Sírio Libanês, em São Paulo, após descobrir que o câncer voltou em quatro lugares diferentes . De acordo com a artista, ela ficará 12 dias em casa e depois voltará para o hospital.