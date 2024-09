Jogador Endrick e Gabrielly Miranda exibem alianças em ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

Atualizado 16/09/2024

Rio - A influenciadora digital Gabriely Miranda, de 21 anos, e o jogador de futebol Endrick, de 18, se casaram. O anúncio ocorreu através de uma publicação nas redes sociais da modelo, nesta segunda (16), com uma sequência de fotos em que o casal aparece vestindo traje de casamento e usando aliança na mão esquerda.

"Mateus 19:6: 'Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa", escreveu a influenciadora, mencionando um trecho da Bíblia. Alguns momentos depois, a modelo acrescentou "Enfim, casados" na legenda da publicação. Nas fotos, Gabriely posa com um vestido branco curto, com um laço gigantesco na parte de trás. Já o ex-atleta do Palmeiras e atual Real Madrid mesclou o visual formal com esportivo, ao usar terno e tênis.