Erika Hilton detona Jojo Todynho: Chamei de traidora porque é o que ela é - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/09/2024 07:55 | Atualizado 17/09/2024 08:23

Rio - A deputada federal (PSOL-SP) Erika Hilton voltou a detonar Jojo Todynho, durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha", nesta segunda-feira (16). As críticas ocorreram após a influenciadora ter assumido o posicionamento político de direita. Hilton a chamou de "traidora" e a acusou de usar as pautas LGBTI+ como "trampolim" para impulsionar a carreira.

"Eu compartilhei uma publicação sobre ela, chamei ela de traidora que é o que ela é. Porque assim: tem trans de direita, negro de direita, indígena de direita, tem tudo de direita. E faz parte do processo democrática, faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher, negra, gorda, vinda da periferia que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso", iniciou.



"Mas, sabe qual a diferença dela para todas essas pessoas que eu citei agora? É que nenhuma delas usaram a agenda e a pauta das pessoas LGBT, dos seus direitos, para fazer trampolim para chegar até lá", continuou.



"E você acha que a Jojo fez de trampolim?", questionou Blogueirinha. "Eu acho? Todo mundo viu. Ela saiu de 'Que tiro foi esse, vi*d*?'. Para: 'Vamo se aliar em quer dar tiro em vi*d*'", disse a deputada.

Momentos após o programa ir ao ar, Jojo compartilhou nas redes sociais um vídeo ao som da sua música "Vou com Tudo" e internautas apontaram como uma indireta para a deputada federal. "Quer falar de mim, tu fala, tua inveja não me abala, 15 minutinhos de fama não vai te levar a nada. Vou com tudo e arraso tudo, vou mostrar pra você, sou dona da p*rr* toda, eu sou mulher do poder", diz a letra.



Entenda



Jojo recebeu críticas por parte dos seguidores, após ter participado de um evento no qual posou para fotos ao lado de nomes filiados ao PL (Partido Liberal) do Rio de Janeiro, como Alexandre Ramagem e Michelle Bolsonaro. No domingo (15), cantora abriu uma live no Instagram para se defender das críticas e disse que pretende retirar uma música que fez em apoio ao movimento LGBTQI+ , "Arrasou, vi*d*", de diversas plataformas digitais. Ela também rebateu um comentário feito por Erika e afirmou que irá se candidatar em 2026.

"Qual foi a bandeira que eu levantei? Pedir respeito não é levantar bandeira. Respeito é um dever de todos. Ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar todo mundo é obrigado. [...] Vocês querem falar da minha cor. 'Ah, como é que pode uma mulher preta...', mas como é que pode uma mulher preta ter se f*d*d* tanto e não ter ninguém para ajudar? Cadê vocês para me ajudar naquela época?", disparou Jojo.

Logo após, ela retrucou a deputada federal. "Uma tal de [Erika] Hilton colocou assim: 'Traidora. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor'. Então, a sua educação não foi libertadora. Porque você está querendo me oprimir. Como que você quer me chamar de opressora, se você quer oprimir a minha opinião?".



"Educação você também não tem, porque educação é quando a gente respeita a opinião dos outros. Educação é quando a gente se coloca no lugar dos outros. Você, como uma mulher trans e negra, não tem respeito? Mas você gosta de cobrar respeito. Porque você é a primeira a fazer o discurso: 'Não tolerarei'. Então, eu tenho que tolerar? Eu também não tolerarei!", disse Jojo.



A influenciadora enviou uma mensagem privada para Erika. "Te prometi algo? Traidora? Eu sou sua amiga para te trair? Eu ando com você para você me chamar de traidora? Se bota no seu lugar! [...] Eu sou traidora porque eu não tenho a mesma opinião do que você? [...] Assim como diz que sou, a senhora também é uma opressora", disparou a cantora.