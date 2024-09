MC Cabelinho concorre ao Grammy Latino com ’Carta Aberta’ - Reprodução / Instagram

MC Cabelinho concorre ao Grammy Latino com ’Carta Aberta’ Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 20:40 | Atualizado 17/09/2024 20:48

Rio - MC Cabelinho, de 28 anos, comemorou no Instagram por ter sido anunciado como um dos indicados ao Grammy Latino 2025, nesta terça-feira (17), concorrendo à categoria "Melhor Canção em Língua Portuguesa" com a música "Carta Aberta". Lançada em novembro do último ano, gerou muitas piadas nas redes sociais, especialmente pelo verso "sei que você tá peidando", em que faz o uso de uma gíria que representa quando alguém é covarde.

"Cadê meus parabéns? Olha quem foi indicado ao Grammy! A maior vingança é o sucesso! Partiu Miami", escreveu o cantor na legenda da publicação.



No clipe, o funkeiro interpreta cenas em que aborda questões sociais e de problemas de estar sob os holofotes. Dirigido por Rafael Carmo, foi filmado no Centro do Rio de Janeiro, fazendo uma visão crítica sobre o custo da fama. O artista reflete sobre a visão idealizada que muitos têm de sua vida, cantando: "Eu vi vários dizer que sonha em ter minha vida / Será que tu aguentaria o meu lugar?".



Em uma cena, MC Cabelinho é assediado por fãs que rapidamente mudam de atitude, simbolizando a volatilidade do apoio público. Outras imagens mostram pessoas viciadas em celulares e caminhando vendadas, em que critica a falta de empatia nas redes sociais. O vídeo ilustra ainda a violência e as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, recordando a realidade da origem do cantor.



Além das críticas sociais, o clipe faz uma homenagem à fé do artista, no Candomblé, com uma mesa de oferendas para Oxóssi, e aborda sua experiência com intolerância religiosa. A música, produzida por Palma e com a participação de Slipmami, mistura a vida pública e pessoal dele.

Nos comentários, tanto fãs quanto outros artistas exaltaram Cabelinho. "Trás pá nós, 'marquin'", disse o rapper Lennon. "Mó lutão", apontou Major RD. "Vamo", deu forças MC Hariel. "Segue se vingando de todos que riram de você", brincou um seguidor, fazendo referência ao verso da canção que concorre ao prêmio em que o cantor diz: "Eu vou me vingar de todos que riram de mim". Mais uma declarou: "Vocês entraram no caminho do cara errado!". E um terceiro fez mais uma menção à letra da música: "Os concorrentes estão peidando".