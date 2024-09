Projota - Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2024 16:43 | Atualizado 17/09/2024 16:43

Rio - O rapper Projota teve sua casa invadida por bandidos e foi feito de refém na madrugada desta terça-feira (17) em São Paulo. Segundo comunicado postado pela produtora do artista, seus filhos também estavam no imóvel no momento do assalto.

"Avisamos aos amigos e contratantes que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento, Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso e em breve ele irá se pronunciar sobre o caso", diz o texto.

Até o momento, o artista não se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo para saber detalhes do assalto e das investigações, mas não obteve retorno ainda.

Projota têm dois filhos, Marieva e Otto, frutos do casamento com Tamy Contro, que chegou ao fim em março de 2023.