Jade Picon lamenta a morte da avóReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 20:58

Rio - Jade Picon usou as redes sociais para lamentar a morte da avó materna, Odette, na tarde desta terça-feira (17). Nos Stories, do Instagram, a atriz publicou uma sequência de registros familiares e contou a matriarca pedia uma foto sempre que encontrava com ela.

"Hoje um pedacinho de mim se foi e virou o que sempre foi na minha vida: um anjo", escreveu ela em uma foto. "Toda vez que a gente se via você pedia uma foto para recordação e dessa vez não foi diferente", disse a atriz em um registro com a avó internada.

"Sempre tive medo de desse dia chegar e de viver em um mundo em que você não estivesse mais aqui. Dói muito, mas hoje sei e sinto que vamos estar sempre conectadas. Já estou com muitas saudades, cuida de mim aí", escreveu Jade em outro story. "Vou ser forte como você me ensinou", disse ela na legenda de uma foto da mão da avó.

Léo Picon, irmão de Jade, também se despediu da avó nas redes sociais. "Elegante e maravilhosa até o último suspiro. Esse ano levou a minha avó e agora minha avó adotiva para outro plano. Duas figuras que sempre rezavam e torciam por mim e eu gostava tanto de fazer vocês darem risada. Tento encarar com naturalidade a morte de uma vida bem vivida. Celebrar a vida enquanto ela está aqui e quando ela quando ela parte para seu próximo estágio", iniciou.

"Mês passado estávamos conversando e dando risadas. Reconheço a saudade como um sinal de toda bondade que a pessoa fez por mim. Guardo comigo todas as lembranças boas e ensinamentos que farão a pessoa viver sempre em minha vida", finalizou ele em uma foto ao lado da avó.