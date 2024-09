Celso Portiolli e Silvio Santos pela primeira vez juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 17:32 | Atualizado 17/09/2024 17:56

Rio - Nesta segunda-feira, 17 de setembro, o Brasil lembra o primeiro mês sem Silvio Santos, que faleceu no dia 17 de agosto de 2024. O apresentador Celso Portiolli usou as redes sociais para expressar a saudade e gratidão que sente pelo ex-patrão, compartilhando um vídeo repleto de memórias emocionantes.

Celso Portiolli, em seu Instagram, postou um vídeo relembrando os momentos ao lado de Silvio Santos. Na legenda, ele compartilhou: “Há exatamente um mês perdemos Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Além de ser um gênio da televisão, ele foi um verdadeiro caçador de talentos, sempre buscando novas estrelas para brilhar em sua emissora. Silvio lançou muitos nomes e me deu a grande oportunidade da minha vida. Hoje, o sentimento é uma mistura de dor, saudade e gratidão por tudo o que ele fez por mim e por tantos outros. Sua história seguirá viva em cada um de nós, que tivemos o privilégio de aprender e crescer ao seu lado.”

O vídeo compartilhado por Portiolli trouxe imagens antigas dos dois juntos no SBT, relembrando a trajetória de sucesso que tiveram na emissora. O apresentador, que considera Silvio Santos um mentor, destacou a importância que o comunicador teve não apenas em sua carreira, mas também para outros grandes nomes da televisão.



A despedida de um ícone da TV brasileira



Silvio Santos, falecido aos 93 anos, morreu em decorrência de broncopneumonia após complicações com o vírus H1N1. O país ainda sente a perda do homem que revolucionou a televisão brasileira, e homenagens como a de Celso Portiolli mantêm viva a memória de um dos maiores nomes da história da comunicação.