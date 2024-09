Arlindo Cruz e a filha, Flora Cruz - Reprodução Internet

Publicado 17/09/2024 16:19 | Atualizado 17/09/2024 16:21

Rio - Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz e participante de "A Fazenda 16" , contou aos colegas de confinamento que a vida financeira da família apertou após o pai sofrer um AVC, em 2017. Ele necessita de cuidados médicos diários devido às sequelas da doença. A influenciadora revelou que somente o plano de saúde do sambista custa R$ 30 mil por mês.

"Até os 12 anos, eu era dondoca. Tinha motorista, tinha babá, tinha tudo. Quando tive que arregaçar as mangas e enfrentar a realidade da vida, graças a Deus, a realidade sempre foi muito nua e crua na minha casa", iniciou Flora, 21 anos.

As despesas de saúde de Arlindo Cruz, segundo a filha, são pagas com o dinheiro de direitos autorais. "O show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça, muita coisa o plano de saúde não paga... São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde, só que ele não canta mais", completou.

Arlindo recebe os cuidados em casa, mas costuma a ser internado com frequência. No Carnaval do ano passado, o cantor desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.